Weer verdachte van coronarellen Eindhoven opgepakt

11.40

Agenten hebben dinsdagochtend een 27-jarige Tilburger met een mes aangehouden op de Kruidenlaan in Tilburg. Rond half twaalf kwam er een melding binnen dat er een man met een groot mes aan het zwaaien was. De agenten troffen in de eerste instantie niemand aan, maar op de Vlierlaan zagen ze hem uiteindelijk staan. Hij had het mes toen bij zich. Het mes is in beslag genomen.