Wijkagent vist fiets uit het kanaal en zoekt de eigenaar

13.00

De politie heeft de bewoner van een afgebrand huis in Best aangehouden. Het huis van de 56-jarige man ging zaterdagochtend in vlammen op. De politie vermoedt dat de man het vuur zelf heeft aangestoken. De man had veel problemen met de woningbouwvereniging en de gemeente. Hij liet in een eerder conflict al eens vallen dat hij 'zijn huis niet zonder slag of stoot zou verlaten', mocht hij daar weg moeten.