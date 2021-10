38 supporters uit Zwolle opgepakt in Eindhoven, politie vordert streekbus

38 supporters van PEC Zwolle zijn zaterdag rond acht uur gearresteerd in Eindhoven. De politie vorderde een langsrijdende streekbus om de groep snel naar een politiebureau te brengen.

De Zwolse supporters hadden zich verzameld bij een café aan de Aalsterweg in Eindhoven, schuin tegenover de Aldi die daar zit. Volgens een getuige kwamen politieagenten even poolshoogte nemen en sloeg op dat moment de vlam in de pan.

"Er stond een grote groep supporters voor de deur, die volgens onze informatie op zoek was naar de confrontatie. Dat was reden om hen aan te spreken," zegt een politiewoordvoerder.

Een deel van de fans keerde zich tegen de politie. Die vroeg om versterking en probeerde de groep bij elkaar te houden. Daarbij werden onder meer wapenstokken gebruikt.

Streekbus gevorderd, passagiers moeten eruit

De groep werd ingesloten op het parkeerterrein bij de Aldi. Ze zijn allemaal gearresteerd en kregen plastic handboeien (tiewraps) om. Een streekbus van Bravo, waarvan de chauffeur onderweg was Valkenswaard, werd door agenten gevorderd. De passagiers die in die stadsbus zaten moesten eruit. De arrestanten zijn met de bus naar het politiebureau gebracht.



Het is niet gebruikelijk dat de politie een stads- of streekbus vordert. Normaal staan er voor dit soort aanhoudingen ME-busjes klaar of is er vooraf een reguliere bus geregeld.

"We hadden 38 aanhoudingen. Om mensen zo snel mogelijk te kunnen vervoeren naar het bureau, is besloten deze bus te vorderen, zodat het snel weer rustig was op straat. Deze bus kwam voorbij en is op straat tegengehouden door agenten. Het hoort bij onze standaard bevoegdheden om dit te mogen doen," legt een woordvoerder van de politie uit.

PSV speelt om 21.00 uur tegen PEC Zwolle in Eindhoven. In het stadion zitten ondanks de aanhoudingen ook Zwolle-supporters. Onduidelijk is of de nu aangehouden fans een kaartje hadden.