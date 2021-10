Automobilist zwaargewond na ongeval in Eindhoven

08.15

Zondagmorgen rond kwart over acht heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een bestelbus en een personenauto. Dit gebeurde aan de Rijksweg in Schaijk. Door deze aanrijding is een bestelbus op zijn kant terecht gekomen. Er was een flinke ravage en brokstukken lagen verspreid over de weg. De Rijksweg is door politie afgezet. Een persoon is naar ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het daarmee is.