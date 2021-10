Flinke windstoten boven Brabant, meerdere omgevallen bomen

Harde windstoten zorgen donderdagmorgen voor de nodige overlast. Op enkele plekken zijn bomen omgewaaid.

Van veel plekken in de provincie komen berichten van omgewaaide bomen of afgerukte takken die de weg versperren. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Wel duurt het soms even voor de hulpdiensten tijd hebben om de weg weer vrij te maken, door de grote drukte op deze donderdagochtend.

Zo waaide er in Oisterwijk een boom om. Dit gebeurde op de Molenbaan. De brandweer werd ingeschakeld om de boom in stukken te zagen. Aan de Haverbeemd in Dommelen was een boom ook niet bestand tegen de wind. En ook in de Hovenierstraat in Breda ging het mis: daar waaide een boom om en die belandde tegen de gevel van een huis.