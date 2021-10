Gigantisch wespennest teistert Febe en Natan: 'Ren er het liefst voor weg'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Natan ontdekte een gigantisch wespennest

Dode wespen op de vensterbank en op de logeerkamer. Het viel Febe al op dat er opvallend veel wespen in haar nieuwe huis in Oirschot waren. Maar toen haar vriend vroeg of ze al op de zolder had gekeken, was het raadsel snel opgelost. Op zolder vond haar vriend Natan van Stalendorff een gigantisch wespennest. "Ik dacht eerst nog even dat het purschuim was, maar het bleek een wespennest te zijn."

Febe komt sinds de ontdekking van de wespen liever niet op zolder. Ze is doodsbang voor de insecten. Toen ze een weekendje weg was geweest zaten er enorme veel wespen op de logeerkamer. Ze had de deur open gelaten en dacht eerst dat ze daar vandaan kwamen. Haar vriend doet desgevraagd de vlizotrap naar de zolder omlaag en laat het gigantische nest zien. Al snel zoemen de wespen rond zijn hoofd, maar agressief zijn ze niet, wat er wordt niet gestoken. Toch gaat het luik naar de zolder maar weer snel dicht.

"Misschien zijn ze daar naar binnen gekomen."

"We hebben op zolder een gat aan de zijkant, misschien zijn ze daar naar binnen gekomen", zegt Febe. "Ik ren er het liefst voor weg en ben er enorm bang voor", zegt ze met een lach. Gelukkig voor Febe blijven de meeste wespen toch op het nest op zolder. Natan had ondertussen op internet naar afbeeldingen van wespennesten gekeken. Wat dan meteen opvalt is dat het nest op hun zolder behoorlijk groot is. Over een paar dagen is het wespenleed achter de rug. De komende dagen komen specialisten de wespen onschadelijk maken en het nest verwijderen.

