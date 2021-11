LIVE: Europa Cup-basketbalduel Heroes Den Bosch tegen Benfica

De basketballers van Heroes Den Bosch zetten bij winst op Benfica een grote stap richting de laatste 16 van de FIBA Europe Cup. De wedstrijd is hier woensdagavond vanaf acht uur live te zien.

In de Maaspoort in Den Bosch staan Heroes en Benfica tegenover elkaar. Na drie speelronden hebben beide teams twee overwinningen en één nederlaag. Heroes won drie weken geleden verrassend in Lissabon (73-78).

Volg de wedstrijd hier: