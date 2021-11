112-nieuws: elfde verdachte in groot drugsonderzoek opgepakt

16.00

Een 28-jarige man uit Best is vrijdag aangehouden in een groot onderzoek naar een drugsbende in Brabant. Eerder deze week werden bij meerdere invallen al tien verdachten aangehouden, onder meer de 32-jarige hoofdverdachte. Hij werd aangehouden op een woonwagenkamp in Bergeijk.

De man uit Best is de elfde verdachte in deze zaak. Bij de actie dinsdag had hij zich verstopt. Zijn ‘nog warme bed’ zette de politie op het spoor van de verdachte. In zijn huis werden xtc-pillen en een jammer (stoorzender) gevonden. De inwoner van Best wordt maandag voorgeleid.