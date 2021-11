Coronanieuws: 'Breda gaat alleen waarschuwen'

16.29

De telefoniestoring van zaterdagochtend bij GGD GHOR zorgt er niet alleen voor dat positieve testuitslagen later worden doorgegeven voor de totaaloverzichten, maar ook dat mensen mogelijk later horen of ze positief of negatief getest zijn. Een woordvoerster van de GGD zegt dat medewerkers de komende dagen ook in de avond gaan werken om zo snel mogelijk weer bij te zijn met het doorgeven van de besmettingen.