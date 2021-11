Gewonde bij schietpartij op Nieuwe Inslag in Breda, verdachte aangehouden

Foto: Perry Roovers, SQ Vision. vergroot

Ter hoogte van het woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda is zondagavond geschoten. Daarbij is één persoon gewond geraakt. In de directe omgeving is een verdachte opgepakt, zo meldt de politie.

De man werd op de openbare weg geraakt. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Diverse politieauto’s en ambulances zijn ter plaatse. Het slachtoffer zou onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis zijn vervoerd. De politie is bezig met onderzoek. Eind maart werd er bij hetzelfde kamp ook al geschoten. Toen raakte een 33-jarige man gewond. Er kwam toen een arrestatieteam ter plaatse om de 56-jarige verdachte te arresteren. LEES OOK: Schietpartij op woonwagenkamp Breda: man (56) verdacht van poging tot moord

Foto; Perry Roovers, SQ Vision. vergroot

