112-nieuws: zware mishandeling in café • brand in huis Prinsenbeek

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Gewonde man op straat Tilburg.

Auto brandt uit in Helmond.

Brand in huis Prinsenbeek.

Liveblog

15.26 40 lege vaten gevonden in Veldhoven 40 lege vaten zijn maandagmiddag gevonden in een sloot aan de Peter Zuidlaan in Veldhoven. Deze sloot ligt naast de provinciale weg N2.

Ze zijn rond drie uur gevonden. In de vaten heeft volgens het etiket fosforzuur gezeten. vergroot

14.08 Zware mishandeling in café In café Peddels in Breda is vorige maand iemand zwaargewond aan zijn oog geraakt toen met een glas werd gegooid. De dader is nog niet gevonden. Om die reden vraagt de politie via Facebook aandacht voor de mishandeling. De mishandeling gebeurde op dinsdagavond 5 oktober rond halftwaalf.

12.40 Woningbrand in Prinsenbeek In een huis aan de Straatweide in Prinsenbeek heeft brand gewoed. Vooral de benedenverdieping liep flinke schade op. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Voorlopig is het huis niet bewoonbaar. Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

11.28 Spoorproblemen Breda-Tilburg opgelost De problemen op het spoor tussen Breda en Tilburg zijn opgelost. Er waren maandagochtend een paar uur problemen vanwege een kapot spoor. Om die reden was er minder treinverkeer mogelijk.

11.03 Stratenmaker aangereden Een stratenmaker is aangereden door een motorcrosser. Dit gebeurde op de Rechtsestraat in Odiliapeel. De stratenmaker raakte gewond. Wachten op privacy instellingen...

10.31 Vijf arrestaties na dodelijke schietpartij Er zijn vijf mensen opgepakt na de dodelijke schietpartij aan de Nieuwe Inslag in Breda zondagavond. Het slachtoffer is een 52-jarige man, zonder vaste woon-of verblijfplaats. Na de schietpartij arresteerde de politie drie vrouwen en twee mannen. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Breda, een 32-jarige vrouw uit Oirschot en een vrouw (42) uit Den Haag. Beide aangehouden mannen (37 en 64) komen uit Breda. LEES OOK: Man (52) doodgeschoten bij woonwagenkamp: vijf mensen opgepakt

09.31 Auto rijdt lantaarnpaal omver Een auto is op de Moskesweg in Breda van de weg geraakt. Vervolgens ramde de auto een lantaarnpaal. In de auto zaten een vrouw en kind. De bestuurster is door ambulancepersoneel nagekeken. Ze kon hierna weer verder. Het kind kwam ook met de schrik vrij. Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

09.28 Hardleerse automobilist Een 29-jarige automobilist is zondag voor de zevende keer in twee jaar tijd bekeurd omdat hij zijn telefoon vasthield tijdens het rijden. Dit keer ging het mis op de A50 bij knooppunt Ekkersweijer. In totaal heeft het deze automobilist zo'n 1800 euro gekost.

09.18 Minder treinen tussen Breda en Tilburg Tot zeker 11.30 uur rijden er minder treinen tussen Breda en Tilburg. Aanleiding is een kapot spoor.

07.57 Gewonde man op straat in Tilburg Op de Edisonlaan in Tilburg liep rond halfacht een gewonde man rond. Aanvankelijk hield de politie rekening met een steekpartij, maar al snel bleek dat dit niet het geval was. Om die reden wordt geen verder onderzoek gedaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

02.01 Auto brandt uit in Helmond Aan de Uithoornseweg in Helmond is zondagavond een auto uitgebrand. Buurtbewoners hoorden een harde knal en toen ze gingen kijken, zagen ze de geparkeerde auto in lichterlaaie staan. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Het vuur is geblust en de auto wordt getakeld. Hoe de autobrand in Helmond kon ontstaan, wordt onderzocht (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot Wachten op privacy instellingen...

01.00 Treinverkeer Boxtel-Vught hervat Het treinverkeer tussen Boxtel en Vught is zondagnacht hervat. Het treinverkeer tussen deze twee gemeenten lag stil sinds tien uur zondagavond. Toen vond er een aanrijding plaats op het spoor, ter hoogte van de Laagstraat in Vught. Vervolgens werden er bussen ingezet.

23.49 Autobrand in Den Bosch In Den Bosch is zondagavond een auto in vlammen opgegaan aan de Boschmeersingel, in de wijk Kruiskamp. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al volledig in brand. Het vuur werd snel geblust, maar van de auto bleef weinig over. Volgens een correspondent zou eind augustus ook al de voorruit van deze auto vernield zijn. Van de auto aan de Boschmeersingel in Den Bosch bleef weinig over (foto: Bart Meesters). vergroot Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.