Coronanieuws: ruim 19.000 positieve tests, deels gevolg van storing

08.38

Met ingang van deze maandag moeten huisgenoten van besmette personen in quarantaine, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Maar de maatregel lijkt volgens de NOS deze ochtend nog niet te zijn verwerkt in de online quarantainecheck die mensen kunnen doen om te weten of zij of hun huisgenoten in quarantaine of isolatie moeten. Als je invult dat een huisgenoot positief is getest en dat je zelf gevaccineerd bent, krijg je als resultaat dat je niet in quarantaine hoeft. Dat is in strijd met de nieuwe maatregelen.