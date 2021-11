112-nieuws: 10 kilo chrystal meth op hotelkamer • overval op Scapino

Foto: Politie vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Eindhoven.

Fietsster aangereden op rotonde in Raamsdonksveer.

Metingen vanwege stank in Eindhoven.

Flinke file op A73, veel vertraging vanaf Haps.

17.00 Poging tot overval op schoenzaak in Breda

16.55 Voor honderdduizenden euro’s aan chrystal meth gevonden in hotelkamer Breda In een hotelkamer in Breda heeft de politie afgelopen zondag rond vijf uur tien kilo chrystal meth gevonden. Een 31-jarige Bredanaar is aangehouden. De partij drugs werd gevonden na politieonderzoek en heeft een straatwaarde van enkele honderdduizenden euro's. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Op de hotelkamer vond de politie een boodschappentas en een koffer met negen diepvriesbakjes die gevuld waren met chrystal meth. De drugs zijn in beslag genomen.

13.55 Fransman aangehouden op A16 Op de A16 in Brabant is afgelopen nacht een auto in beslag genomen. De bestuurder reed onnodig links en werd door agenten gecontroleerd. Het rijbewijs van de Fransman bleek ongeldig verklaard, de auto had twee gladde banden en er was geen juiste tenaamstelling, meldt de politie. Foto: politie. vergroot

13.35 Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding De politie in Eindhoven heeft een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding op de Mathildelaan. Agenten beoordeelden de situatie als bedreigend toen de verdachte niet wilde luisteren en meewerken. Hij is aangehouden en ingesloten.

10.55 Fietsster aangereden op rotonde Een fietsster is dinsdagochtend aangereden door een automobiliste op de rotonde in de Wilhelminalaan in Raamsdonksveer. Het slachtoffer liep daarbij een forse hoofdwond op. Brandweer, ambulance en politie werden na het ongeluk opgeroepen. Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...

08.01 Flinke file op A73 Het verkeer op de A73 richting Nijmegen kwam dinsdagochtend in een flinke file terecht na een ongeluk bij Nijmegen-Dukenburg. Daar kantelde een auto. Vanwege dit ongeluk was de weg daar van halfacht tot halfnegen afgesloten. De ANWB sprak over meer dan een uur vertraging vanaf Haps. Wachten op privacy instellingen...

21.15 Stank in Eindhoven Vanwege stankoverlast rukte de brandweer maandagavond meerdere keren uit naar de buurt Vaartbroek in Eindhoven. Buurtbewoners hadden het over een gaslucht. Volgens het ED zouden huizen zijn ontruimd en heeft de brandweer metingen gedaan. Maar waar de stank vandaan kwam, werd niet ontdekt. Wachten op privacy instellingen... Vanwege de stank deed de brandweer onderzoek in de Eindhovense buurt Vaartbroek (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot Onderzoek vanwege de meldingen over een gaslucht in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

16.15 Twee lichtgewonden bij botsing in Chaam Twee mensen zijn lichtgewond geraakt bij een botsing in Chaam maandagmiddag. Het ongeluk gebeurde rond halfvier op de Bredaseweg. In de ambulance werden twee mensen nagekeken. Volgens een getuige hoefde niemand naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond er korte tijd file tussen Ulvenhout en Chaam. foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

15.33 Man opgepakt met geld en drugs in Etten-Leur De politie heeft maandagmiddag een man met geld en drugs aangehouden op het Vincent van Goghplein Etten-Leur. De 22-jarige Bredanaar viel tijdens een controle door de mand. In zijn auto en kleding werden 23 ponypacks met cocaïne en 610 euro aan contant geld aangetroffen. Ook lagen in de auto drie gasflessen en lege ballonnen. De politie kwam de man op het spoor na meldingen uit de buurt. De man had bovendien zijn muziek erg luid aanstaan.

