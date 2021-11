Coronanieuws: 90-jarige krijgt eerste boosterprik voor ouderen

09.10

We hebben met zijn allen in het coronajaar 2020 veel minder gereisd met de auto, het openbaar vervoer, het vliegtuig en de fiets. Dat is de weinig verrassende conclusie van het Mobiliteitsbeeld 2021, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alleen te voet legden we vorig jaar meer kilometers af dan in 2019.

Het thuiswerkadvies dat een groot deel van het jaar gold is een belangrijke reden voor de forse daling. Autopassagiers legden 33 procent minder kilometers af dan een jaar eerder. Vooral in de spits was het rustiger, waardoor de vertraging op de weg afnam met 67 procent. Personenautos stootten 13 procent minder CO2 uit dan het jaar voordat de pandemie begon.

Per trein reisden Nederlanders 55 procent minder kilometers, met bus tram en metro was de daling net iets minder dan de helft.