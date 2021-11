Noodopvang asielzoekers bij Autotron Rosmalen gaat er definitief komen

Er komt een tijdelijke noodopvang voor maximaal 300 asielzoekers voor hooguit één jaar op het terrein van Autotron. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch besloten.

Eerder gaf een ruime meerderheid van de gemeenteraad aan dat er een opvang voor asielzoekers mag komen. Alleen PVV en VVD stemden tegen. "Niemand hoort op een stoel te slapen. Daarom gaan we in op de vraag om een noodopvang op te zetten bij het Autotron", zegt wethouder Mike van der Geld tegen Dtv Nieuws .

Bij het Autotron komen paviljoens te staan waar de asielzoekers in worden opgevangen. Waar de asielzoekers vandaan komen die er een plek krijgen, is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de vraag bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het gaat hoogstwaarschijnlijk om Syriërs, Afghanen en Turken.

Net als in 2015 en 2016 komen er weer tenten bij het Autotron om de asielzoekers op te vangen. "Het worden grote paviljoens met daarbinnen kamers met bedden en lockers", vertelt Joeri Kapteijns van het COA. "Maar er komen ook ruimtes voor recreatie en om te eten. Het is niet het meest ideale. Het liefste vangen we mensen op in onze reguliere centra. We doen dit echt uit nood. Het is beter dan helemaal geen bed.

De tijdelijke noodopvang moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

Maximaal één jaar en maximaal 300 asielzoekers.

Er komt een gesprek met de omwonenden en een beheergroep met daarin omwonenden, gemeente, politie en het COA.

Er was kritiek vanuit het college voor de rechten van de mensen op de tenten bij de noodopvang bij Heumensoord in Nijmegen. De tenten bij het Autotron moeten beter zijn.

Er wordt van alles gedaan om verveling van de asielzoekers tegen te gaan. Daar mogen vrijwilligers uit de buurt bij helpen.

Vorige week vertelden de eigenaar en gebruikers van de nabijgelegen manege dat ze veel overlast hadden van de asielzoekers in 2015 en 2016 en dat er destijds niks met hun meldingen is gedaan. De wethouder gaat vrijdag in gesprek met de omwonenden die overlast hadden. "Ik neem dit heel serieus en ga kijken hoe we dit beter kunnen doen", zegt van der Geld.

Het is de bedoeling dat de noodopvang voor het eind van het jaar al in gebruik is. De direct omwonenden krijgen vandaag allemaal een brief. Er komen door de coronamaatregelen geen fysieke inloopavonden om de omwonenden bij te praten. Die gaan online plaatsvinden.

