112-nieuws: gestolen auto's in container • fietser gewond na botsing

11.20

Een 41-jarige vrouw uit Halsteren is donderdag rond zes uur aangehouden op de Scheldestraat in Vlissingen. Ze wordt verdacht van bedreiging. Bij de politie was een melding binnengekomen dat een 27-jarige man uit Goes samen met zijn vriendin werd aangevallen door twee mannen en een vrouw.

Het slachtoffer stond met zijn vriendin op straat toen hij werd aangevallen. De vrouw vroeg om geld en dreigde met een ‘taser’. Hierop zijn de man uit Goes en zijn vriendin hard weggelopen.

Het trio is vervolgens naar een appartement in de omgeving gegaan. Daar is de vrouw aangehouden. De ‘taser’ bleek een gasaansteker te zijn. In het appartement was nog een verwarde man aanwezig die met een mes dreigde. Hij wist ervandoor te gaan en is later aangehouden in de trein naar Rotterdam. In een van de kamers lag ook een verdacht pakketje, maar dat bleek loos alarm.