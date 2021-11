Coronanieuws: 'Bij code zwart is politiebescherming zorgpersoneel nodig'

23.38

Als er in Nederland code zwart wordt bereikt in ziekenhuizen zal zorgpersoneel beschermd moeten gaan worden door de politie of het leger. Dat zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, vrijdagavond in het tv-programma Op1. "Want de emoties lopen dan gigantisch op. Als je dan in het ziekenhuis komt met je kind of met je vader of je partner en wij zeggen: 'We hebben geen plek en jouw partner komt niet in aanmerking."