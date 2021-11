112-nieuws: bewapende visser vast • joggende winkeldief aangehouden

11.59

Een 29-jarige Tilburger is aangehouden in verband met een winkeldiefstal in het centrum van Helvoirt. Hij was met twee anderen op de vlucht geslagen nadat ze een flatscreen hadden meegenomen zonder te betalen. Een motorrijder die toevallig in de buurt was, zag de verdachte vervolgens op de Udenhoutseweg. Hij was daar aan het joggen in sportkleding en deed rek- en strekoefeningen. De man blijkt een bekende winkeldief te zijn.