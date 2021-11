Coronanieuws: Coronabewijs verplicht op het werk in Duitsland

03.30

Naar verwachting verhuizen de eerste coronapatiënten vandaag naar een Duits ziekenhuis in de grensregio. De oosterburen springen opnieuw bij omdat de druk op de ziekenhuiszorg in Nederland in rap tempo toeneemt. In totaal is er plek voor twintig Covid-patiënten op zowel de intensive cares als de verpleegafdelingen in Duitsland.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) denkt dat niet alle mensen in één dag verplaatst kunnen worden naar ziekenhuizen van de oosterburen. Zoveel mogelijk mensen worden naar verwachting vandaag naar een ziekenhuis in de deelstaat Noordrijn-Westfalen gebracht. Zo nodig gaat het verplaatsen morgen verder. Eerder deze maand leek het er nog op dat de Duitsers niet zouden kunnen helpen bij de coronacrisis in de ziekenhuizen.