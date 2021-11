112-nieuws: bewoners betrappen inbreker · flinke file A2 na ongeluk

08.53

Twee mannen zijn woensdag opgepakt nadat bewoners van de Poelsstraat in Ossendrecht hen betrapten toen ze rond halfelf 's ochtends inbraken in een schuurtje. De bewoner van het huis waar dit schuurtje bij hoort, kreeg van de inbrekers een klap met zijn eigen heggenschaar. Vervolgens gingen de verdachten ervandoor in een auto. Agenten konden de 31- en 32-jarige mannen uit Dinteloord korte tijd later aanhouden, nadat die auto in een sloot was beland.

In het werkgebied De Markiezaten zijn de laatste twee maanden al 35 schuurtjes opengebroken. De politie bekijkt of dit duo bij meer van deze inbraken betrokken was.