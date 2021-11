Deel Brabant wordt wakker onder wit dekentje: 'Dit zag ik niet aankomen!'

Brabant was zaterdagochtend vroeg op verschillende plaatsen. met name in het oosten, bedekt met een dunne laag sneeuw. Verschillende mensen reageren verheugd op de sneeuwval. "Dit zag ik nog niet aankomen!"

In Bladel was het al rond halfeen 's nachts raak, liet Mathijs weten. Daar verrees meteen een sneeuwpop. Carola zag in Veldhoven rond een uur 's nachts de eerste sneeuwvlokken naar beneden komen.

Selma legde het winterse tafereel in Oerle rond kwart over een vast op de foto.

Waarschuwing

Vanwege de sneeuwval waarschuwt het KNMI zaterdagochtend voor gladheid. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. Met name in het oosten van de provincie zouden wegen lokaal glad kunnen zijn.

"Deze gladheid kan de komende uren nog aanhouden", waarschuwt een woordvoerder.

Nieuw gebiedje met sneeuw in aantocht

"De lucht is tamelijk koud", legt Diana Woei van Weerplaza uit. "Dit hele weekend hebben we daarmee te maken. Normaal is het in deze tijd van het jaar zo'n 8 graden, maar deze zaterdag en zondag halen we met moeite 5 graden. Het is echt waterkoud. 's Nachts is een graadje vorst mogelijk."

Ook in de nacht naar zondag kan er volgens Diana een gebiedje met sneeuw over de provincie trekken. "Die sneeuw kan ook dan even blijven liggen. Maar het is ook dan een dun laagje, hoor!"

Vanaf dinsdag gaan de temperaturen weer stijgen, naar een graad of 8. "Dan krijgen we heel veel regen."