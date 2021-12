Coronanieuws: 424 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

08.00

De CBS-cijfers gaan over alle sterfgevallen. Het RIVM telde vorige week 256 mensen die overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Bekijk in onderstaande grafiek het aantal sterfgevallen per week per provincie.

In de afgelopen week, 22 tot en met 28 november, overleden er naar schatting meer dan 4100 mensen in Nederland. Dat zijn er bijna 1100 meer dan verwacht in deze periode. In Limburg was de oversterfte vorige week het hoogst, meldt het CBS vrijdag.

Over heel november telt het CBS ongeveer 3500 meer sterfgevallen dan normaal. De statistici kunnen later pas nagaan waaraan deze mensen zijn overleden. Wel weten ze dat verhoogde sterfte tijdens eerdere coronagolven grotendeels werd veroorzaakt door COVID-19.

In november was in elke week sprake van oversterfte. Dat betekent dat er veel meer mensen overlijden dan normaal is voor de periode van het jaar. Met name bij mensen van 65 jaar en ouder waren opvallend veel sterfgevallen te betreuren. De oversterfte was relatief gezien het hoogst in Limburg. Hier overleden ruim de helft meer mensen dan gebruikelijk. Ook in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland zijn naar verhouding veel mensen gestorven. In Friesland was de oversterfte relatief het laagst.

