'Laatste' airbornebevrijder en officier Band of Brothers overleden

In de Verenigde Staten is oorlogsveteraan Ed Shames overleden. Hij werd 99 jaar. CNN meldt zaterdagavond dat hij de laatste officier was van de legendarische Easy Company, die Son en delen van Eindhoven bevrijdde. Zijn eenheid en hij zelf werden geportretteerd in de populaire televisieserie Band of Brothers.

Ed Shames werd geboren in Norfolk, Virginia aan de oostkust van de VS op 13 juni 1922. In 1942 ging hij het leger in. De Amerikaan kwam bij de 101e airborne divisie terecht, in het 506e parachutistenregiment. Hij werd ingedeeld bij de E-compagnie, beter bekend als Easy Company.

D-day

Als jonge sergeant maakte hij een van de maquettes van een gebied in Normandie waar hij later zou landen. Die eerste gevechtssprong in Normandië volgde op D-day. Nauwelijks een week later werd hij gepromoveerd tot tweede luitenant. Hij was een van de eerste (van duizenden) bevrijders van Brabant en was bij het Ardennenoffensief een paar maanden later.

Nieuwszender CNN meldt dat Ed Shames de laatste officier was van Easy Company die nog leefde. Of hij ook de laatste militair is van deze eenheid is onbekend. Het staat vast dat er nog maar weinigen zijn die bij alle grote militaire operaties vochten.

Shames zijn vrouw Ida overleed al eerder. De twee waren 73 jaar getrouwd. Hij laat twee zoons na en diverse kinderen en achterkleinkinderen. Zijn uitvaart is zondag.

Market Garden

Op zondagmiddag 17 september 1944 was de 101e airborne divisie de eerste eenheid die voet aan de grond zette in Brabant. Ze vormden de voorhoede van operatie Market Garden, een van de grootste militaire operaties tijdens de tweede wereldoorlog. In een paar dagen tijd werden tienduizenden militairen en materieel met vliegtuigen aangevoerd vanaf diverse Engelse vliegvelden.

De 101e airborne divisie sprong bij Son, St Oedenrode, Veghel en Heeswijk-Dinther. De 82e airbornedivisie bij onder meer Grave. Britse en Poolse eenheden landden rond Arnhem en Oosterbeek.

Son

Ed Shames landde met zijn Easy Company op de Sonse heide. Ze kregen als opdracht om de brug over het Wilhelminakanaal te veroveren maar kwamen te laat. De Duitsers hadden het gevaarte al opgeblazen. Alle bruggen waren cruciaal voor een snelle opmars naar Hitler-Duitsland. De brug bij Son was snel vervangen en hinderde de opmars nauwelijks.

Van Shames is onder meer bekend dat hij een paar dagen na de bevrijding een verkennning uitvoerde in bezet gebied, samen met het verzet, richting Tilburg. Hij vertelde daar zelf over tijdens een bezoek aan Brabant in 2013. In 2014 verscheen een lang interview online waarin hij er over vertelde. 'Ik was doodsbang voor wat er met me zou gebeuren als ik zou worden gepakt', zei Shames. Maar hij overleefde de missie, net als alle tegenaanvallen.

Hell's Highway

De airbornes kregen in de dagen na de landingen zware Duitse tegenaanvallen te verduren langs de doorgaande weg die al gauw Hell's Highway werd genoemd. Vooral bij de kanaaldijk in Son waar een heuse tankslag uitbrak én onder Veghel leidde dat tot grote problemen.

De geallieerden konden niet voorkomen dat de weg en dus ook de opmars een paar keer lange tijd werd geblokkeerd door de vijand. Mede daardoor mislukte Market Garden en kon de grote opmars naar Duitsland pas maanden later, na de winter worden hervat.

De bevrijde dorpen steden zijn de 'airbornes' nooit vergeten. Ze zijn na de oorlog vereeuwigd in allerlei monumenten en straatnamen in onder meer Son, Best, St Oedenrode, Eerde en Veghel. Commandant van Easy Company was Dick Winters. Hij werd ereburger van Eindhoven en overleed in 2011.

Bevrijder van Brabant (bekend door Band of Brothers) overleden