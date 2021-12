Coronanieuws: aantal patiënten in ziekenhuizen nauwelijks toegenomen

11.52

Bioscopen en filmtheaters willen langer openblijven om hun inkomsten op peil te houden. Ze stellen voor dat ze vanaf volgende week zaterdag niet meer om 17.00 uur 's middags de deuren hoeven te sluiten. Volgens de branche kan dat best, aangezien filmkijkers stilzitten en niet juichen of praten, terwijl de ventilatie in filmzalen altijd al goed in orde is geweest.

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN) stellen dat bioscopen nu "door drie hoepels moeten springen en dat is er één te veel". De filmzalen moeten de QR-code van bezoekers aan de deur checken, filmkijkers op 1,5 meter afstand van elkaar laten zitten en moeten tot nu toe ook om 17.00 uur dicht.

"Het is in de afgelopen twintig maanden gelukt om een groot deel van de kosten op te vangen, dus er is maar beperkt gebruik gemaakt van overheidssteun. Maar het recente stapelen van maatregelen houden we niet langer vol", aldus de organisaties. NVBF en FDN zeggen dat nergens anders in Europa "zo'n combinatie van maatregelen" voorkomt.

Als er één maatregel verdwijnt, kan de branche overleven met beperkte steun, stellen zij. "Door langer open te blijven, komen bezoekers in de kerstperiode ook meer gespreid binnen voor de noodzakelijke veilige afleiding waaraan juist nu dringend behoefte is."