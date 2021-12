112-nieuws: auto in sloot na ongeluk Deurne • grote stroomstoring in Aalst

07.52

Een auto op de A59-afrit naar Sprang-Cappelle-West is donderdagochtend in de sloot naast de weg belandt. De bestuurder verloor vermoedelijk de macht over het stuur.

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig hij gewond is geraakt. De wagen is inmiddels uit de sloot getakeld.