Grote stroomstoring in Aalst na brand: ruim 3000 huishoudens getroffen

Een groot deel van Aalst en omgeving zit donderdagavond zonder stroom na een brand in een verdeelstation. Volgens Enexis gaat het om 3378 huishoudens. Hoelang de problemen duren is nog onduidelijk. Steeds meer huishoudens krijgen inmiddels weer stroom. De verwachting is dat zo'n driehonderd huishoudens langdurig zonder stroom zitten.

De brand ontstond donderdagavond rond kwart over vijf aan de Gestelsestraat. Een ander verdeelstation in de buurt is uitgezet zodat de brandweer kon blussen. Dat is de reden dat een deel van de huishoudens zonder stroom zit. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer is met twee blusvoertuigen ter plaatse.

Heel Aalst zit zonder stroom (beeld: Enexis). vergroot

Brandweermannen bij het verdeelstation. (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

