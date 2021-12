112-nieuws: Schoorsteenbrand in Boxtel • botsing in Deurne

9.43

De brandweer was in grote getale opzoek naar iemand die in het water zou liggen. Dat is in de Hertog Janstraat in Waalwijk. Voorbijgangers sloegen alarm toen ze in het water een bootje met draaiende motor zagen liggen, zonder iemand erin. De brandweer rukte uit en ook kwamen duikers vanuit Tilburg en Den Bosch naar Waalwijk.