112-nieuws: vrouw rijdt door na aanrijding • auto raakt oorlogsmonument

22.40

PSV-spits Eran Zahavi is weer slachtoffer geworden van een inbraak in zijn huis in Amsterdam. Dat meldt een tipgever aan AT5/NH-Nieuws. De politie doet vanwege privacyredenen geen uitspraken bij wie de inbraak plaatsvond, maar een woordvoerster bevestigt dat in dit huis eerder een overval is gepleegd. In mei dit jaar werden de vrouw en kinderen van Zahavi in deze straat overvallen. Het is niet bekend of nu iemand thuis was toen de inbraak plaatsvond.