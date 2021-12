Groepsverkrachtingszaak: 'Verklaringen van meisjes leugenachtig'

De verklaringen van de meisjes in de Bossche groepsverkrachtingszaak zijn onbetrouwbaar en zitten vol leugens. Dat stellen meerdere advocaten van de mannen die maandag terecht stonden voor de rechtbank van Den Bosch.

In de zaak draait het om zes mannen van tussen de 20 en 26 jaar. Ze worden ervan verdacht op twee avonden in januari en april 2019 twee minderjarige meisjes, die op dat moment onder invloed waren, te hebben verkracht. Maandag was het de beurt aan de advocaten van de verdachten. Die waren niet mild over de woorden van de meisjes.

'Juist lief voor haar'

"Uitermate leugenachtig en onbetrouwbaar", zo noemt advocaat Van Koningsveld de verklaringen van een van de meisjes. Ja, haar cliënt Faizal J. had seks met het meisje op die avond in april. Maar dat was vrijwillig. Ze wijst op tal van tegenstrijdigheden in haar verhaal. Zo zou ze in eerste instantie verklaard hebben dat Faizal juist lief voor haar was. Later paste ze haar verhaal aan. Ook zou uit camerabeelden en telefoongesprekken blijken dat ze helemaal niet onder invloed was, zoals het OM stelt.

Over het andere meisje zegt de advocaat dat ze 'een meisje is dat vaak liegt'. Dit zouden haar ouders ook verklaard hebben. Dat ze na de vermeende verkrachting de stad in ging en later die avond nog seks had met een andere jongen helpt volgens Van Koningsveld niet. "Dit gedrag past niet bij een meisje dat net verkracht is."

Persoonsverwisseling

Waarom zouden de meisjes liegen? Van Koningsveld noemt schaamte en angst voor de reacties van anderen als optie. Ook noemt ze de traumatherapie (EMDR) die de meisjes kregen. Het is volgens haar bekend dat die therapie pseudo-herinneringen op kan roepen. Ze omschrijft haar cliënt als 'een lieve, sociale jongen'.

Ook advocaat Frencken hint op de EMDR-therapie, die herinneringen zou vertroebelen. Zijn cliënt Franky van E. zegt het meisje dat hij verkracht zou hebben niet te hebben aangeraakt. Volgens Frencken is het een van de weinige zaken waar zij zelf ook helder over is. Voor Frencken staat dan ook vast dat het OM zijn cliënt verwart met een andere man, wiens zaak eerder geseponeerd is.

Concreet bewijs

Advocaat Alkemade sluit zich aan bij zijn voorgangers en wijst op de tegenstrijdigheden in het verhaal van het meisje. Net als Frencken zegt hij dat er ook bij zijn cliënt mannen door elkaar worden gehaald: de omschrijving die het meisje gaf van het geslachtsdeel van Van E. klopt niet, zo zou ook zijn moeder bevestigen.

Haidar al M. wordt bijgestaan door advocaat Kurvers. Ook hij komt met een opsomming van het grote aantal 'aantoonbare onwaarheden' in de verklaringen, maar wijst er op dat eigenlijk maar één ding telt: is er concreet bewijs van groepsverkrachting? Volgens Kurvers is dat niet het geval, bijvoorbeeld als het gaat om drugs in drankjes en de stelling dat de seks onvrijwillig was. "Het is irrelevant wat er dan verder nog te zeggen is."

Onveilig in gevangenis

Alle advocaten willen vrijspraak voor hun cliënt. Tijdens een eerdere zitting zei Jordy van E. al dat hij het erg moeilijk heeft gehad in de gevangenis en meerdere keren overgeplaatst is: "Ze wisten waarvoor ik zat, ze wilden me wat aandoen."

De uitspraak is op 31 januari.

