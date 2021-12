112 nieuws: fikse botsing in Oss • schuurtjes in brand

02.50

Op een parkeerplaats aan de Zilvermeeuw in Etten-Leur is een brommobiel, type bakwagen, uitgebrand. De brand werd rond halftwee uur ontdekt. Toen de brandweer ter plekke was, bleek het wagentje al volledig in brand te staan. Ook was de brand overslagen naar een afvalcontainer die naast het karretje stond.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Van het wagentje bleef niks over. De oorzaak van de brand is niet bekend.