Coronanieuws: helft van de restaurants dicht met kerst

06.30

De werkloosheid in Nederland is in november gedaald naar 2,7 procent. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het laagste maandcijfer sinds het begin van de meting in 2003. Door het sterke economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar personeel erg groot, waardoor de werkloosheid steeds verder afneemt.

Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand en kwam het aantal daarmee in november uit op 251.000. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg over de afgelopen drie maanden met gemiddeld 33.000 per maand naar 9,2 miljoen. Voor het eerst had meer dan 70 procent van de 15- tot 75-jarigen betaald werk, aldus het statistiekbureau.