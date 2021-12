112-nieuws: vrachtwagens langs A67 weggestuurd • brand verwoest auto

Diverse vrachtwagens moesten donderdagnacht worden weggestuurd langs de A67 (foto: Twitter Wis_Robert). vergroot

In dit liveblog hielden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Vuurwerkbom verwoest voordeur van huis in Waalwijk.

Explosie bij huis in Eindhoven.

Vrachtwagenchauffeurs massaal weggestuurd langs A67.

Liveblog

06.00 Autobrand in Tilburg Aan de Frans de Basstraat in Tilburg is vrijdagochtend een auto door brand verwoest. Het vuur werd rond zes uur ontdekt. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. De autobrand aan de Frans de Basstraat in Tilburg werd vrijdagochtend vroeg ontdekt (foto: Roger Hellebrand). vergroot

05.35 Groot gat in voordeur huis Waalwijk In de voordeur van een huis aan de Noordstraat in Waalwijk is donderdagnacht na een ontploffing een groot gat ontstaan. Volgens een correspondent zou er een vuurwerkbom zijn aangestoken. De bewoonster van het huis en twee kinderen bleven bij de explosie ongedeerd. Veel buurtbewoners werden wakker van de enorme klap en gingen naar buiten om te kijken wat er was gebeurd. Wachten op privacy instellingen... Onderzoek bij het huis in Waalwijk waarvan de voordeur werd vernield (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot Veel bewoners schrokken wakker van de enorme knal en kwamen de schade aan het huis aan de Noordstraat in Waalwijk bekijken (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

03.32 Explosie bij huis in Eindhoven: 'De schade is enorm' Een huis in de wijk Vaartbroek in Eindhoven is donderdagnacht zwaar beschadigd geraakt bij een explosie. De ontploffing vond rond een uur 's nachts plaats. De schade aan het huis is enorm. Wachten op privacy instellingen...

03.30 Vrachtwagenchauffeurs massaal weggestuurd langs A67 Weginspecteur Robert van Rijkswaterstaat moest donderdagnacht weer verschillende vrachtwagenchauffeurs wegsturen die hun vrachtwagen geparkeerd hadden op plaatsen langs de A67 waar dit niet de bedoeling is. Vijf vrachtwagenchauffeurs hadden hun truck in een pechhaven neergezet om even een tukje te kunnen doen. Drie vrachtwagenchauffeurs parkeerden hun vrachtwagen op de vluchtstrook, drie bij een afrit en een - evenals de bestuurder van een bestelbus, in de berm. Wachten op privacy instellingen...

01.29 Wandelaar steekt A67 over Agenten hebben iemand die donderdagnacht in de middenberm van de A67 bij Asten liep en ineens de snelweg overstak meegenomen naar het politiebureau. Volgens een weginspecteur was de wandelaar vermoedelijk onder invloed. Wachten op privacy instellingen...

00.01 Vlam in de pan in Valkenswaard De brandweer werd donderdagavond opgeroepen vanwege een brand in een appartement aan de Julianastraat in Valkenswaard. Daar was de vlam in de pan geslagen. De brandweer heeft het vuur snel geblust en het appartement geventileerd. Brand in een appartement aan de Julianastraat in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

