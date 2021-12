112-nieuws: lichaam gevonden in kanaal • eigenaresse café betrapt inbreker

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Eigenaresse café houdt inbreker aan.

Auto's in vlammen op in Geldrop.

In een kanaal in Den Bosch is een lichaam gevonden.

12.19 Lichaam gevonden in kanaal Den Bosch De politie heeft zaterdagochtend om half elf een lichaam gevonden in het kanaal aan de Poeldonkweg in Den Bosch. De politie gaat er nog niet vanuit dat het gaat om een misdrijf, maar doet nog verder onderzoek. Het lichaam werd gevonden door mensen van de stichting SIGNI zoekhonden. Ze waren namelijk aan het zoeken naar een 38-jarige vrouw uit Den Bosch die al enige tijd wordt vermist. Of het gevonden lichaam van deze vrouw is, weet de politie nog niet. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. vergroot

11.44 Eigenaresse café houdt inbreker aan De eigenaresse van een café aan de Markt in Roosendaal hield vrijdagnacht zelf, samen met haar man, een inbreker aan in haar zaak. Zij waren rond kwart voor drie wakker geworden van het alarm dat afging. Aangekomen bij het café zagen ze dat de inbreker, een 39-jarige man, een ruit had vernield om binnen te komen en dat hij er probeerde met twee flessen drank in zijn handen vandoor te gaan.

05.21 Auto's in vlammen op in Geldrop In de Reinoutlaan in Geldrop zijn vrijdagnacht twee auto's in vlammen opgegaan. Het vuur werd ontdekt nadat een harde klap klonk in de omgeving, laat een correspondent weten. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s verloren gingen. Wachten op privacy instellingen...

03.00 Auto tegen vangrail op A59 Op de A59 bij Rosmalen is een automobilist vrijdagnacht tegen de vangrail gereden. De automobilist raakte bij het ongeluk niet gewond, maar de auto is wel aanzienlijk beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. Ook de vangrail moet gerepareerd worden. Wachten op privacy instellingen...

23.09 Brand appartementencomplex Waalre In Waalre woedde vrijdagavond brand op de eerste etage van een appartementencomplex aan de Malvalaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand zou volgens een correspondent ontstaan zijn door een combinatie van kaarsen en kunstgras. De brand in het appartementencomplex in Waalre zou ontstaan zijn door een combinatie van kaarsen en kunstgras (foto: Rico Vogels/SQ Vision).. vergroot

