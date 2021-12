Coronanieuws: waarschijnlijk deze zaterdag aankondiging nieuwe maatregelen

00.34

Het is waarschijnlijk dat er deze zaterdag al een nieuwe persconferentie gehouden wordt om de nieuwe coronamaatregelen bekend te maken, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. In de ochtend heeft het demissionaire kabinet overleg met de burgemeesters, in de middag is er extra kabinetsberaad over het laatste OMT-advies om zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. Het is ook aannemelijk dat eventuele nieuwe maatregelen al in het weekend ingaan, om een stormloop op winkels en restaurants voor te zijn.