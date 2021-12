Inge krijgt na 11 jaar post van VGZ over haar nierdialyse

Inge is verbijsterd dat de afhandeling zó lang is blijven liggen. (Foto: Inge Eldering) vergroot

Inge Eldering uit Den Bosch ontving deze week opmerkelijke post van zorgverzekeraar VGZ. Door een ernstige ziekte moest ze jarenlang met speciaal vervoer naar het ziekenhuis worden gebracht voor nierdialyse. Maar dat was in 2009. En nu, elf jaar later, valt er alsnog een brief op de deurmat over de financiële afhandeling.

Tien jaar lang was Inge regelmatig in het Grootziekengasthuis in Den Bosch te vinden. Uit bittere noodzaak lag ze steeds vier uur aan een apparaat om haar nieren schoon te spoelen, en dat drie keer per week.

"Zonder die dialyse kon ik niet, dan begaven mijn nieren het."

"Die dialyse had ik absoluut nodig, anders begaven mijn nieren het", blikt Inge terug. "Zelf rijden lukte me niet, ik had een speciale taxi nodig." De kosten voor de ritten hoefde ze nooit zelf te betalen, want het ziekenhuis vroeg destijds de vergoeding hiervoor aan bij VGZ. Zeven jaar geleden kreeg Inge, na lange tijd op een wachtlijst te hebben gestaan, een nieuwe nier via een transplantatie. Alles werkt nu weer perfect en de dialyses behoren tot het verleden. Ze is redelijk verbijsterd dat de afhandeling zó lang is blijven liggen, en dat de zorgverzekeraar de elf jaar oude informatie gewoon afhandelt alsof het gisteren is gebeurd. 'Uw zorgverlener heeft een aanvraag voor een machtiging naar ons opgestuurd. Deze hebben wij op 23 december 2009 ontvangen', staat er in de brief. Vervolgens valt er te lezen: 'De aanvraag voor zittend ziekenvervoer in verband met nierdialyse is goedgekeurd. Bestemming: Grootziekengasthuis in Den Bosch'.

De brief van VGZ die Inge kreeg toegestuurd. vergroot

"Het ziekenhuis bestaat niet eens meer, het is heel absurd."

"Dat ziekenhuis bestaat niet eens meer", zegt Inge. "Waar dit ineens vandaan komt, het is heel absurd." De locatie in de Bossche binnenstad sloot in 2011 de deuren. Enkele jaren later werd het pand gesloopt. De brief confronteert Inge met een periode waar ze redelijk getraumatiseerd op terugblikt. "Ik ben nog altijd chronisch ziek", zegt ze. "Door die dialyse zijn er zenuwen beschadigd, waardoor ik polyneuropathie heb gekregen."

"Het was overleven in plaats van leven, en die brief brengt alles weer terug."

De zenuwen in haar voeten zijn door deze aandoening voorgoed kapot. "Hierdoor moet ik met een stok lopen", aldus Inge. "Soms heb ik het gevoel dat m'n voeten ijskoud zijn, terwijl dat niet zo is. Dan is het weer net alsof ik op naalden loopt. Er valt niks meer aan te doen, ik moet ermee leren leven." Ze wordt liever niet meer herinnerd aan die tijd. "Het was overleven in plaats van leven", zegt ze emotioneel. "En die brief brengt alles weer terug." Inge kreeg dinsdag opnieuw post van VGZ, dit keer met de melding dat er vanaf volgend jaar met een andere zorgvervoerder wordt samengewerkt. Waarschijnlijk is de eerste brief hierdoor per ongeluk ook opgestuurd.

