112 nieuws: brandweer redt paard uit modder • scooterrijdster aangereden

In een gesloten schoolgebouw in Gemert was vrijdagmiddag en water- en gaslekkage. De brandweer heeft het gebouw laten ventileren en het water afgesloten. Het gaslek is vervolgens gedicht. Volgens onze correspondent is ter plaatse het vermoeden dat de lekkages zouden zijn ontstaan door vernieling. Het is niet bekend of daar nog verder onderzoek naar wordt gedaan.