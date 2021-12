Coronanieuws: aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 95 gedaald

09.43

De GGD Hart voor Brabant neemt de komende weken een nieuwe testlocatie in gebruik aan de Ledeboerstraat?14-16 in Tilburg. Deze nieuwe testlocatie start met tien teststraten en is een zogenoemde ‘walk in’-locatie. Dat betekent dat bezoekers lopend de testlocatie binnengaan. In deze testlocatie kan de GGD 2000 tests per dag uitvoeren. Donderdag werd bekendgemaakt dat de GGD ook een extra priklocatie in Tilburg opent, in de grote Koepelhal in de spoorzone.