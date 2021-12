112-nieuws: auto belandt in water • vuurwerkgooier opgepakt

11.00

Op de Weststadweg in Oosterhout is zondagochtend een auto in een sloot met water naast de weg beland. In de auto zaten een 54-jarige man uit Made en 77-jarige vrouw uit Oosterhout die zwaargewond zijn geraakt. De slachtoffers zijn met onderkoelingsverschijnselen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie denkt dat de 77-jarige vrouw de auto bestuurde. Zij verloor de controle over de auto die over de kop sloeg en in het water terechtkwam.

Een 62-jarige automobilist uit Made die in tegengestelde richting reed verleende direct eerste hulp. De man sprong in het water en haalde de inzittenden uit de auto. Ook een trauma-arts in vrije tijd stopte bij het ongeluk en hielp bij het reanimeren. De hulpdiensten hebben daarna de reanimatie overgenomen.