Coronanieuws: 2294 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en zestig organisaties vinden het onacceptabel als scholen in het begin van het nieuwe jaar dicht zouden blijven vanwege de coronapandemie. "Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien", aldus de kinderrechtenorganisatie Unicef namens de organisaties.

In een aparte brief roept ook Kalverboer het kabinet op scholen snel weer te openen. Ze zouden na de kerstvakantie direct weer open moeten en daarna ook niet meer "zomaar" gesloten mogen worden. Het kabinet besluit komende maandag of de scholen op 10 januari weer opengaan of vanwege corona langer gesloten moeten blijven.