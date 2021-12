Coronanieuws: minder uitbundige jaarwisseling dan anders

09.04

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz focust zich in zijn nieuwjaarsrede later op de dag vooral op de bestrijding van de coronapandemie. Hij roept Duitsers op samen te strijden tegen de pandemie en de overheidsplannen te steunen. Scholz wil dat iedereen zich zo snel mogelijk laat inenten tegen het virus. "Snelheid is nu van groot belang. We moeten sneller zijn dan het virus. Laten we samen alles proberen om eindelijk het coronavirus te verslaan in het nieuwe jaar."