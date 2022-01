112-nieuws: mannen aangehouden door 'flex-ME' • botsing met politieauto

Een auto belandde door nog onbekende reden in de greppel langs de A50(foto: Sander van Gils SQ Vision Mediaprodukties)

Ook in 2022 houden we je via een liveblog op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven deze zaterdag in onze provincie.

Liveblog

19.09 Grapperhaus noemt geweld tegen hulpverleners misdadig Dat hulpverleners 'tijdens de jaarwisseling op diverse plekken in het land gewelddadig zijn gehinderd in hun werk en met veel gevaarzetting zijn bekogeld met explosieven en stenen' is volgens justitieminister Ferd Grapperhaus 'verschrikkelijk en tegelijk misdadig'. Dat zegt de demissionaire bewindsman na oudejaarsavond. "Voor geweldplegers is er geen pardon", zegt Grapperhaus in een schriftelijke verklaring. "Er zijn al verschillende aanhoudingen verricht en er zullen er meer volgen", schrijft hij. Onder meer in Dinteloord werden handhavers aangevallen. Zij werden met zwaar vuurwerk bekogeld. De politie hield er 15 verdachten voor aan, van wie de jongste verdachte 13 jaar oud is. LEES OOK: Jongeren gooien zwaar vuurwerk naar handhavers, jongste verdachte is 13

16.52 Drie mannen aangehouden door 'flex-ME' Wachten op privacy instellingen...

15.56 Inwoner van Wouw aangehouden na mishandeling Een 24-jarige inwoner van Wouw is tijdens de nieuwjaarsnacht aangehouden, omdat hij iemand heeft mishandeld aan de Boterstraat in zijn woonplaats. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zit nog vast en wordt zaterdag door rechercheurs verhoord. Meer details, zoals de toedracht en wat zich precies in het huis heeft afgespeeld, heeft de politie niet bekendgemaakt.

15.40 Vluchtende scooter botst tegen politieauto Tilburgse agenten zagen afgelopen nacht een scooter rijden zonder kentekenplaat. De bestuurder ging er vol gas vandoor. Een andere surveillance-eenheid besloot te helpen en reed de scooter tegemoet. Ze sloten de scooter in. Maar in plaats van te remmen botste de scooter tegen de stilstaande politieauto. De twee opzittenden probeerden nog te vluchten, zonder succes. De 21-jarige Tilburgse bestuurder krijgt enkele processen-verbaal. De passagier zal verhoord worden als getuige.

15.00 Het treinverkeer tussen Den Bosch en Utrecht rijdt weer normaal Eerder deze ochtend was er een sein -en wisselstoring op dit traject en reden er minder intercity's. Die storing is verholpen.

14.20 Automobiliste belandt met auto in sloot langs snelweg A50 bij Sint-Oedenrode Op de snelweg A50 tussen Son en Breugel en Veghel is een auto in de sloot beland. Andere weggebruikers zijn gestopt om eerste hulp te verlenen aan de bestuurster. Er stond weinig water in de sloot. De vrouw is voor controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een takelwagen heeft de wagen uit de sloot gehaald. Wachten op privacy instellingen... Met een takelwagen werd de auto uit de sloot gehaald (Sander van Gils SQ Vision Mediaprodukties).

14.10 In Helmond ging naast vuurwerk ook het straatmeubilair de lucht in In verschillende Helmondse wijken sneuvelden vuilnisbakken, bushokjes, verkeersborden en zelfs dixi's door vuurwerk. Wachten op privacy instellingen...

13.40 Franstalig jongetje content gemaakt De wijkagenten van Roosendaal-Zuid en de wijkrangers hebben zaterdag een Franstalig jongetje blij gemaakt. Het mannetje liep al enige tijd op blote voeten te dwalen door de wijk. Hij was ergens op bezoek, maar wist alleen dat het huis een groene deur had. Het was geen speld in de hooiberg, want het bewuste huis is gevonden. Merci, zal de jongen hebben gedacht. De politie spreekt van een mooie samenwerking. De wijkrangers worden sinds enige tijd ingezet om het gevoel van veiligheid in dit deel van de stad te waarborgen. Maar ook mensen in de buurt hebben helpen zoeken.

13.20 700 kilo vuurwerk in beslag genomen De politie heeft vrijdag in een bestelbus dozen met hierin ruim 700 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De bus stond aan de Agathadonk in Roosendaal. Na de vondst werd op advies van een explosievenverkenner de omgeving van het busje afgezet in verband met explosiegevaar. Het vuurwerk zal worden vernietigd. Er is nog niemand aangehouden. LEES OOK: 700 kilo illegaal vuurwerk gevonden in bestelbusje in Roosendaal

12.50 Man bedreigd en beroofd Drie mannen hebben op oudejaarsavond in Tilburg een beroofd. Het slachtoffer moest in zijn eigen auto, met zijn belagers, naar een pinautomaat rijden. De man werd bedreigd met een mes en hij moest zijn pincode afgeven. Daarna haalde één van de berovers een flink bedrag van de rekening. LEES OOK: Man in eigen auto ontvoerd en staat toe hoe berover flink bedrag pint

11.10 Onderzoek na mishandeling Helmond Een deel van een woonwijk aan de Barrierlaan in Helmond is al enige uren afgezet met rood-wit lint. Hier zou rond zes uur zaterdagmorgen iemand zijn mishandeld. Een agent die bij het onderzoek betrokken was, kon nog niet vertellen hoe het met het slachtoffer gaat en wat de aanleiding van de mishandeling was.

11.00 Steekpartij in Best In een appartementencomplex aan de J.J. de Vlamstraat in Best is zaterdagmorgen iemand gewond geraakt aan zijn rug. Dit gebeurde na een conflict tussen twee bewoners van het complex. Het gaat vermoedelijk om een steekwond, zo meldt de politie. Het incident werd om tien uur als een steekpartij gemeld. Het slachtoffer (36) lijkt niet in levensgevaar te verkeren en wordt behandeld door de ambulance, zo meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden, een man van 50. De politie gaat verder met haar onderzoek naar de toedracht en ze hoopt op getuigen. Wachten op privacy instellingen...

9.45 Politie trakteert op gratis oliebollen De politie kan je beste vriend zijn en deze nieuwjaarsdag al helemaal als je én van wat lekkers houdt én in de buurt bent van het bureau aan de Bovendonk in Roosendaal. Er zijn namelijk olie- én krentenbollen over en die kunnen gratis worden opgehaald. Wachten op privacy instellingen...

8.30 Treinverkeer ontregeld Tussen Deurne en Horst-Sevenum rijden er geen treinen. Dit komt door een aanrijding. De Nederlandse Spoorwegen (NS) verwachten dat de treinen zaterdagmorgen vanaf halftwaalf weer volgens het spoorboekje gaan rijden. Tot dat tijdstip geldt een aangepaste dienstregeling. Ook mensen die met de trein tussen Utrecht en Den Bosch willen reizen, hebben pech. Op dit traject rijden minder Intercity's door een sein- en overwegstoring. Dit is ook het geval tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. De vertraging is minstens een kwartier en de NS denkt dat deze problemen rond halfdrie zaterdagmiddag zijn opgelost.

6.30 Woningbrand in Berghem In Berghem is zaterdagmorgen een huis aan de Molenweg helemaal uitgebrand. Het vuur brak tegen zes uur uit en de brandweer vermoed brandstichting. Er was tijdens de brand niemand in de woning aanwezig. Het vrijstaande pand was ondanks de inzet van de brandweer niet te redden. Enkele tientallen mensen hebben toegekeken. De bewoners waren niet in de buurt toen de brand begon. Een gealarmeerde zoon heeft hen telefonisch het slechte nieuws moeten brengen. De brandende woning (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer in actie in Berghem (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties). De brand was fel (foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties).

4.00 Bestuurder raakt macht over stuur kwijt Door nog onbekende oorzaak is een auto rond vier uur vrijdagnacht tegen de vangrails aan beide kanten van de snelweg A58 gereden. Dit gebeurde bij Etten-Leur. Een inzittende is naar een ziekenhuis gebracht, de politie zegt dat ze voorkomen heeft dat het slachtoffer levend verbrandde. LEES OOK: Auto ramt vangrails aan beide kanten van A58, inzittenden naar ziekenhuis Agenten bekijken de 'gecrashte' auto (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).