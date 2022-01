112-nieuws: file opgelost na brand A58 • steekpartij Bergen op Zoom

07.00

In een flat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven is zaterdag kort na middernacht brand uitgebroken. Dat gebeurde in een appartement op de vijfde verdieping. Uit het appartement kwamen dikke zwarte rookwolken. De bewoner kon ontsnappen aan de vuurzee door naar het balkon van een van de buren te klimmen.

De bewoner had rook ingeademd en is door het ambulancepersoneel nagekeken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur in het appartement snel onder controle. Het appartement is door de brand niet meer bewoonbaar.

Uit voorzorg moesten de bewoners van twee etages tijdelijk uit hun appartement. Nadat de brand was geblust mochten zij weer terug naar hun huis.