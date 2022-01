112-nieuws: Autobrand in Geldrop • Auto botst tegen boom in Oss

17.55

Een 32-jarige man uit Oss is donderdagochtend aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van brandstichting in het gasverdeelstation in Oss. De brand brak tijdens nieuwjaarsnacht kort na twaalf uur uit.

Kort na het uitbreken van de brand in het station aan de Berghemseweg was er al een vermoeden dat de brand was aangestoken. Daarbij kwam na onderzoek de man uit Oss in beeld. De verdachte is donderdagochtend in alle vroegte in zijn huis aangehouden.

De brand tijdens nieuwjaarsnacht begon met een ontploffing. De bewoners van zeven huizen moesten tijdelijk hun huis uit. Pas halfvijf 's ochtends konden de omwonenden weer terug naar huis.