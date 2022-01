Coronanieuws: kinderen onder 12 jaar krijgen uitnodiging voor vaccinatie

11.15

Niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar oud kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Zij krijgen een 'kinderdosis' van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Kinderen uit hetzelfde gezin worden samen gevaccineerd, als daar ruimte voor is en als ouders dat willen.