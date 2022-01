112-nieuws: autobrand in Valkenswaard • aanhouding na achtervolging

14.30

De douane heeft vorig jaar in de haven van Antwerpen 89,5 ton cocaïne in beslag genomen. Dit is een stijging van 36 procent ten opzichte van 2020. De straatwaarde van de onderschepte drugs in België schommelt rond de twaalf miljard euro. Minister Vincent van Peteghem zegt dat er goed wordt samengewerkt met onder meer instanties in Nederland en met name in het grensgebied om drugslijnen zo snel mogelijk aan te pakken. Bij veel drugstransporten naar België zijn of waren mensen uit Brabant betrokken.