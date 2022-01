112-nieuws: botsing in Beek en Donk • onderzoek naar rellen Dinteloord

16.52

Een busje is maandagmiddag tegen een lantaarnpaal gebotst aan de Herendijk in Beek en Donk. Volgens onze correspondent gebeurde dit nadat het busje met een auto in bosting kwam. De bestuurder van de personenauto is door de brandweer uit de auto gehaald. Hij ligt met onbekende verwondingen op de brancard in de ambulance. De bestuurder van het busje zit met een warmtedeken in de brandweerauto, meldt onze correspondent.