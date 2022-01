KNMI waarschuwt voor lokaal dichte mist, zicht minder dan 200 meter

Het KNMI waarschuwt voor lokaal dichte mist in Brabant, met zicht van minder dan tweehonderd meter. Het weerinstituut heeft voor donderdagochtend code geel afgegeven. Eindhoven Airport meldt nog geen problemen.

Het KNMI spreekt van gevaarlijke rijomstandigheden en raadt weggebruikers aan de snelheid waarmee ze rijden aan te passen en voldoende afstand te houden. "Mist kan verraderlijk zijn door plotseling optreden."

'Ook vrijdag en zaterdag kans op mist'

Hoe snel de mist oplost, is volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza lastig te zeggen. "Dit hangt van een hoop zaken af: hoe hard het waait, maar ook hoe snel de zon door de mist heen weet te breken. De meeste kans op zon hebben we denk ik in de middag. Als de zon doorbreekt, kan het 6 of 7 graden worden. Als het de hele dag grijs en mistig blijft, blijft het fris met 4 graden."

Vrijdag en zaterdag krijgen we volgens Roosmarijn met hetzelfde weer te maken. "Ook dan staat er weinig wind en is er in de nacht en vroege ochtend kans op mist. Die gaat dan in de loop van de dag over in laaghangende bewolking."

Wisselvalliger

Vanaf zondag wordt het wat wisselvalliger. "Dan kan af en toe wat regen vallen en gaat het wat harder waaien."