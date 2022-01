Coronanieuws: 144 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

03.30

De coronagolf gaat dinsdag mogelijk door een nieuwe barrière. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk ongeveer 250.000 mensen positief getest op het virus, een recordaantal. Dat betekent dat het aantal nieuwe gevallen in twee weken tijd meer dan verdubbeld is.

In de honderdste week van de coronacrisis komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de 81e keer met een weekoverzicht. Vorige week meldde het instituut dat het in zeven dagen tijd meer dan 201.000 meldingen van positieve tests had gekregen. Dat was 77,5 procent meer dan de week ervoor, toen het RIVM zo'n 113.000 gevallen had geregistreerd.