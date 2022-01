Coronanieuws: 'Omikron heeft delta verdrongen'

08.42

Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij 'uitzonderlijk hoog' als gevolg van de nieuwe coronagolf. Vooral in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en de bouw vielen volgens arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare relatief veel mensen tijdelijk uit. Ruim een derde van de ziekmeldingen bij bedrijven was over de gehele linie vanwege corona.

Volgens de cijfers kwam het verzuim uit op 4,9 procent. Dit is wel iets lager dan in november, toen het ging om 5,1 procent. Daarbij speelt waarschijnlijk mee dat er door de lockdown en kerstvakantie toch al meer mensen thuis zaten. Nu de vakantie en lockdown voorbij zijn, wordt verwacht dat het verzuim weer gaat stijgen.