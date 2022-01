Coronanieuws: 3084 nieuwe besmettingen geregistreerd

12.21

Stadsvervoerder GVB gaat minder vaak rijden vanwege het toenemend aantal werknemers dat het coronavirus heeft of in quarantaine moet, zo is te lezen op de website van het Amsterdamse ov-bedrijf. Het gaat met name om busdiensten. Ook de metro's van de RET in Rotterdam rijden met ingang van maandag minder vaak. U-OV, in de regio Utrecht, hanteerde al een vakantieregeling omdat het rustig was in de bussen en trams. Die wordt doorgetrokken tot en met 28 januari.